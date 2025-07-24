CANLI | Galatasaray'da tarihi Divan Kurulu

Galatasaray’ın temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulunuyor. Dursun Özbek'n açıklamalarından satır başları şöyle:

Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururla karşınızdayız. 22 Temmuz ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık.

22 Temmuz itibariyle Galatasaray, Bankalar Birliği'ne olan borcun tamamını ödeyerek mali özgürlüğüne kavuşmuştur.

Göreve geldiğimide en büyük hedefimiz Galatasaray'ın sportif başarısını sürdürülebilir hale getirmekti. Bunun için de ekonomik özgürlük son derece önemliydi.

Bankalar Birliği anlaşması 2019 senesinde imzalandı. İlk imzalandığı şekliyle yürürüğe girmedi. 2021'de iki defa ve 2023'te bu anlaşma tadil edildi. İmzalandığı dönemde büyün spor kulüplerinin ihtiyacı olan bir anlaşma hüviyetindeydi. Borçlar yapılandırıldı ve o gün kulübümüzün ihtiyacı olan nakit destek de verildi. Bu anlaşma son derece önemli bir anlaşmaydı. Ancak zaman içinde uygulama sürdükçe faiz oranları yüzde 50-55 seviyelerine geldi. Düşünün, 2 milyarı geçmiş bir borcunuz var ve bunun yüzde 50'sini fazi olarak ödemek zorundasınız. Bu bir tarafa, uygulaması bizim kültürümüze uymayan bir yapıdaydı. Adeta sizin paranızı, hazinesi Bankalar Birliği yönetiyordu. Böyle bir davranış biçimini hiç içime sindiremedim. Bunu da her konuşmamda sizlere şikayet ettim. Bu bizim hazinemiz, bizim paramız ve buradaki yasaklayıcı davranış bu uygulama kulübümüzün değerlerini yansıtmadığını söylemiştim.

Geçtiğimiz günlerde yarıya yakın kısmını kapatmıştık. Bugün de geriye kalan kısmını kapattık. Biz Genel Kurul'dan yetki alırken dedik ki Florya'daki arazimizin gelirtirilmesi suretiyle avans almayı düşünüyoruz. Önceliğimiz Bankalar Birliğine olan borcumuzu ödemek dedik. Bugün yaptığımız iş bu. Sizden ne yetki aldıysak noktası virgülüne kadar aynı uygulamayı yapıyoruz. Bunu defalarca ifade etmek ihtiyacı hissediyorum. Ben ve arkadaşlarım ne söz verdiysek sözlerimizin arkasında durduk. Sizden aldığımız etkinin dışına çıkmak gibi bir fikrimz hiçbir zaman olmadı. Buradan en büyük teşekkürü sizlere iletiyorum. Çünkü siz bize inandınız ve destek verdiniz. Bu destek çok kıymetliydi. Bugün size verdiğimiz sözü yerine getirmenin heyecanını yaşıyorum.