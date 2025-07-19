Canlı girdi, ölü çıktı: MR odasında dehşet

New York’un Long Island bölgesinde yer alan Nassau Open MRI adlı tıbbi görüntüleme merkezinde meydana gelen trajik olayda, 61 yaşındaki bir adam MRI cihazının manyetik alanına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Olay Çarşamba günü yaşandı, ancak adamın hastanede verdiği yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı. NBC New York’un aktardığına göre, adam cihaz çalışırken odada bulunmaması gerekirken içeri girdi ve boynunda büyükçe bir metal zincir vardı. Cihazın manyetik gücü zinciri çekerek adamı cihazın içine fırlattı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan adam, kritik durumdayken hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün hayatını kaybetti.

CİHAZIN GÜCÜ KURALLARI AŞINCA TEHLİKEYE DÖNÜŞÜYOR

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazları, sürekli aktif kalan güçlü manyetik alanlar üretir. Bu nedenle, içeriye metal cisimle girilmesi kesinlikle yasaktır. North Shore Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Payal Sud, CBS’e yaptığı açıklamada “Protokollere uyulmaması felaketle sonuçlanabilir. Zincir boğazdaysa, boğulma ya da omurga zedelenmeleri kaçınılmaz hale gelir” dedi. Aynı hastaneden Görüntüleme Hizmetleri Direktörü Charles Winterfeldt ise “Bu tarz bir metal, manyetik merkeze ulaşmaya çalışan bir torpido gibi davranır” ifadelerini kullandı.

DENETİM AÇIĞI TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

New York Sağlık Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “New York’taki MRI merkezleri, tanı ve tedavi merkezleri gibi rutin denetimlere tabi değil” denilerek sistemsel bir boşluğa dikkat çekildi. Olayın ardından CBS News’e konuşan bir tanık, adamın dışarıda durması gerektiği yönünde uyarıldığını ama içeriden gelen çığlıkları duyunca odaya koşarak girdiğini söyledi. Bu durum, olayın sadece kural ihlalinden değil, aynı zamanda kriz anında yaşanan paniğin de etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Olay, yalnızca MRI cihazlarının fiziksel gücünü değil, aynı zamanda denetimsizlik ve eğitim eksikliğinin yaratabileceği büyük riskleri de gözler önüne serdi. ABD'de geçmişte de benzer vakalar yaşanmış, ancak bu olayın şiddeti nadir rastlanan boyutta oldu.