CANLI - İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İçin CHP tarafından İstanbul'daki Maltepe Miting Alanı'nda adalet arayışı için düzenlenen buluşmada yüzbinler bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun mektubunu miting alanında okuyacağı bilgisi alınırken, milyonlar verilecek mesajları beliyor. İşte İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden anı anına gelişmeler...

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de ve ülkedeki protestolara ara verilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe Miting Alanı'nda buluşulacağınız açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle devam ediyor. CHP'nin Maltepe Miting Alanın'da yapacağı buluşma için katılımcılar alanı hıncahınç doldurdu. Miting çağrısı saat 12.00 için yapılmıştı fakat alanda erken saatlerden itibaren kalabalıklar toplanmaya başlamasına rağmen gelenlerin hala yoğun olması nedeniyle konuşmalar ileriye çekildi.

gonuhu.jpg

MİTİNGE KATILAN PARTİLER

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurmuştu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” demişti. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’te buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırmıştı.

gonuhu222.jpgMİLYONLAR İMAMOĞLU'NUN MESAJINI BEKLİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun mektubunu miting alanında okuyacağı bilgisi alınırken, milyonlar verilecek mesajları beliyor.

CHP MALTEPE MİTİNGİ - CANLI YAYIN

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser
4 yıldır aranıyordu! Çamaşır makinesinin altında ‘suç tüneli’
4 yıldır aranıyordu! Çamaşır makinesinin altında ‘suç tüneli’
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü