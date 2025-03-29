CANLI - İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de ve ülkedeki protestolara ara verilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe Miting Alanı'nda buluşulacağınız açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle devam ediyor. CHP'nin Maltepe Miting Alanın'da yapacağı buluşma için katılımcılar alanı hıncahınç doldurdu. Miting çağrısı saat 12.00 için yapılmıştı fakat alanda erken saatlerden itibaren kalabalıklar toplanmaya başlamasına rağmen gelenlerin hala yoğun olması nedeniyle konuşmalar ileriye çekildi.

MİTİNGE KATILAN PARTİLER

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurmuştu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” demişti. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’te buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırmıştı.

MİLYONLAR İMAMOĞLU'NUN MESAJINI BEKLİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun mektubunu miting alanında okuyacağı bilgisi alınırken, milyonlar verilecek mesajları beliyor.

CHP MALTEPE MİTİNGİ - CANLI YAYIN

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