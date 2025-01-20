Jet soruşturma sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in İmamoğlu hakkındaki sözleri sebebiyle başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm. Bir avuç insanın aklını, kişiliğini, 86 milyon insanımızın vicdanına havale ediyorum. Başsavcı da cumhurbaşkanı gibi gece gündüz bizi düşünüyor. Bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, bu ülkenin namuslu savcılarına sesleniyorum böyle bir süreç olamaz."



İmamoğlu'nun yanında yer alan Özgür Özel ise "Adayımız belli" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Tam burada, yargının siyasallaşması konusunda dünya rekoru kırdığını söyledim. Ekrem Başkanımız kürsüden 15 metre uzaklaştı, hakkında soruşturma açıldı. Özel yetkili savcılar gibi İstanbul'u karıştırmaktan, İmamoğlu'nu soruşturmaktan özel yetkili bir başsavcı ile karşı karşıyayız. Gerçekten şizofrenik davranışlar bunlar. Ekrem Başkan yanıma oturduğunda sözleri için 'İyi bir güvence oldu' dedim. Bu kadar yapıcı ve doğru yerden kurulmuş, 'Senin evladının da güvencesi biziz' demeyi nereye çekiyorlar. Okumayan da sanacak ki Akın Gürlek'in oğlu tehdit edilmiş. Biz bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025'in seçim yılı olacağını söyledik. Programımız yazılı biliyorsunuz o artık bir iktidar progamına evrilmektedir. 81 ilde sandık güvenliğini çalışıyoruz. Biz adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız ama aday bir kişinin, kurumun ağzından çıkacak sözle belirlenmeyecek. En katılımcı şekilde 2024 demokrasisine uygun şekilde adayımızı belirleyeceğiz. CHP'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsun. Normal bir olaya tepki verecek olursanız eylemlilik planı olabilir. Bize savaş ilan edildi, gördünüz savcı neler yapıyor. İktidarın devralınması bütün bir süreç. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız, yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Bundan sonra uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz."

DETAYLAR GELİYOR...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediyesi'ne başlatılan soruşturmayla ilgili olarak "Turbun büyüğü heybede" sözlerine yanıt vermişti.

İmamoğlu "Çok yakın geçmişteki yargı düzenlemesiyle geldiğimiz noktadır bu. Bugün bağımsız yargı can çekişmektedir. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterek "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" demişti.

İMAMOĞLU İLK AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYADAN YAPTI

İmamoğlu, sosyal medyasında şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum.

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akın Gürlek'e ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında X hesabından destek mesajı yayınladı.

Yavaş, şu ifadelerde bulundu: