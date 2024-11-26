Özgür Özel grup toplantısında konuştu: Bir kırmızı çizgimiz var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

-Temel Karamollaoğlu'na bundan sonraki hayatında sağlık, afiyet diliyoruz. Yeni Genel Başkan Mahmut Arıkan'a da başarılar diliyoruz.

-1 milyon öğretmenin hayalleriyle oynadıklarını, Milli Eğitim Akademi ile diplomalarını elinden aldıklarını gördük.

-Öğretmenler 5 ayrı şekilde istihdam ediliyorlar. İktidara geldiklerinde en düşük öğretmen maaşı 23 çeyrek alıyordu, bugün 8 çeyrek altın alıyor. 15 çeyrek çalındı. Yapılan tüm çalışmalar, vatandaşın yüzde 80'ini eğitimden memnun değil. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

-İlk gelecek bütçe Meclis'in kendi bütçesi...Numan Kurtulmuş gelecek bütçeyi savunacak. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamıyor. İşten çıkarılınca ortada kalıyor. Numan Bey'in bu konuda sözü var. Hiçbir milletvekili itiraz etmez. Emekçi arkadaşlarımız için hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz. İki elimizi kaldırarak oy vereceğiz.

-Ekonomi kurmaylarımız Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Güçlü bir ekip geziyor. Özellikle 3 büyük deprem il için bir rapor hazırlandı. Hala konteynırda kalan esnaftan vergi isteniyor, mücbir sebepten dolayı 3 ay yerine 3 yıl uzatılmalı. 750 bin lira kredi, 750 bin hibe ile ev yapılması mümkün değil. 1 yılda 650 bin konut yapacağım dedi Erdoğan... Olmaz dedik, yapamazsın dedik. Sırf depremzedelerin oyunu almak için yalan söylediler. 130 bin konut teslim ettiler. Deprem bölgesinde herkes mağdur ama en çok Hatay mağdur. En az konut orada yapıldı.

-Biz 2000 yılında Çayırhan Madeni'ni altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz. Yeniden dirilmiş...işçiler diyor ki burada yumurtlasın, Türkiye kazansın. Bu onurlu mücadele işçi sınıfının mücadelesidir. Sonuna kadar destekliyorum. Mermer ocağında 9 işçi kaybedildi... Buraya kapasite artış raporunu verenler suculudur. Verenlerden biri Kurum. Bilirkişi Kurum'u görünce sorumluluk yok dedi, kurtardı. O 9 işçinin vebali iki yakanızdadır, CHP'de yakanızdadır.

-Bir yandan Filistin için ağlıyorsunuz, bir yandan da ticaret yapıyorlar. Önce inkar ettiler, sonra belgeler çıktı. Hiç utanmadan sıkılmadan da çıkıp İsrail'le ticaret bitti diyorlar. Araştırma yapmış saygın bir kuruluş. Toplumun yüzde 79,7'si İsrail'le ticaret devam ettiğine inanıyor. Bağımsız bir araştırma şirketi yapmış...

- Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı, o açıklamanın arkasında olduğunu defalarca söyledi. Ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Biz diyoruz ki şehit gelmeyecekse, toplumsal mütabakata olacaksa Meclis'te görüşelim. Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şey yapmayacağız. Yankıoğlu, geçen hafta 34 şehit ve gazi ailesine gitti. Polis ve askerlerin derneğine gittim. Meclis'te şeffaf, hesap verilebilir, şehit aileleri de olursa, CHP'de işin içinde olursa destek veririz. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin, onların evet demeyeceği hiçbir şey demeyeceğiz. Buradan 22 yıl sonra seçim kaybeden iktidar çok iyi bildiği bir şey başladı.

-Artık bir rezaleti ifşa etmenin zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığında bakanlığa bir dilekçe yazdık. Bu grup her görüşten insanları ziyaret etti. Bu grup kime başvursa yazı gider. 28 gündür CHP Genel Başkanı, milletvekilleri ve yardımcılarımız görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Bir aydır o Pazartesi gelmedi. Bakan telefonlara çıkmıyor. Bakan Yardımcısı diyor ki Akın Gürlek'e karşı ağır konuşuyorsunuz. Senin de o talimatı verenin de alnını karışlarım. Numan Bey Meclis Başkanı olarak nasıl çözemezsiniz?

Akın Gürlek bu Saray'ın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmemektedir. Bakan onun sicil amiridir. Bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir. 28 gün sustuk, be utanmazlar, Allahsızlar... Bundan sonra böyle, Saray'ın aparatlarına her Salı söyleyeceğiz. Adalet Bakanı olan kişi Çarşamba görüşeyim, bir izin vereyim diyorsun ya yazıklar olsun sana...

-Yarın milletvekilleri DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak.

-Erdoğan en son bir buğday tarlasına gitmiş, bir de Tarım Kredi'nin marketine girmişti... Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Dün açıklama yaptı, belediyelere bağlı kreş yazmıyor bizim metnimizde. Kurum kazansaydı her mahalleye kreş yapacaktı. İzmir'de yine 150 kreş yapılacaktı. CHP'nin açtığı kreşlerine saldırıyorlar. Hızla diğer kreşleri de açacağız. Açanların da alnından öpüyoruz.

-Geçen hafta sendikalar geldi. Verdikleri veriye göre işçilerin yüzde 50'si asgari ücret alıyor. 5 kişiden 3'ü asgari ücretle çalışıyor. Enflasyonu düşürmek için gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre vermeliyiz. 11 aydır enflasyona mahkum edildi, 9 bin liraya alım gücü düşmüş asgari ücretlinin... 17 bin lirayı 22 bin lira yapalım diyorlar. Bütün hesap bu. Bir laf yaymaya çalışıyorlar, asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon artar. 11 aydır yapılmadı zam neden arttı? Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında yokuz. İlk 6 ay için, ikinci 6 ay için enflasyon ne olacaksa eklenir.

-Sayın Devlet Bahçeli bugün bir konuşma yaptı. Sayın Bahçeli dünya kadar söz söyledi, şu kısmı önemli... Medya ve medya patronlarını not aldıklarını, burunlarından fitil fitil getirileceğini söyledi. Bunu yapma, açıkta yapılan suçun tenhada özrü varsa patenti size ait. Gazetecileri, patronları teker teker not almış, burnundan fitil fitil getirecekmiş. Medyayı tehdit edemezsin, önlerinde de biz varız. Arkalarında da biz varız.

- Herhangi bir gazetecinin saçının kılını zarar gelirse, milletimiz bilsin ki Devlet Bahçeli yaptırmıştır. Nedir bu ya? Kabadayı mısınız? Kimi niye tehdit ediyorsunuz? Küçücük çocukları olan anne ve babaları gazetecileri tehdit ediyorlar. Sorumlusu Devlet Bahçelidir.

-Bize ettiği bir laf var. Pazartesi Hacı Bektaşı Veli'de konuşma yapmışım... Bu rejimi eninde sonunda değiştireceğiz demişim. Bahçeli hangi rejimi değiştireceksin diye soruyor, Cumhuriyet'i mi? Cumhuriyet'in kurucu partisi sana rağmen Cumhuriyet'i koruyor. Biz Saray rejimini değiştireceğiz.