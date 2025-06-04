Canlı yayın ihbar kabul edildi JASAT ekipleri stüdyoya geldi

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Canlı yayın ihbar kabul edildi JASAT ekipleri stüdyoya geldi

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yine canlı yayında bir gözaltı olayı yaşandı.

4 yıldır kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'nin ailesi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kayıp gencin ölümünden şüphelenilirken aile içinde yaşanan olaylarda ekrana yansıdı. Stüdyoda yakın aile üyelerinin birbirini suçlaması sonrasında bir anda oklar kayıp gencin arkadaşına döndü.

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., bir televizyon programında canlı yayında gözaltına alındı.

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KAYIP TELEFONU ARKADAŞI KULLANMIŞ

Elveren'in cep telefonunun, kaybolmasının ardından, Ahmet Ş. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan 34 yaşındak Emrah Elverien'in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından beri kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren’in ailesi, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

HALA VE OĞLULLARI DA ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR YAPTI

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Aile, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğünü iddia ederek bir televizyon programına katıldı.

Program sırasında Emrah’ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı programa katılan Emrah Elverien'in ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında çelişkili ifadeler verince canlı yayında gözaltına alındı.

JASAT tarafından Yalova’ya getirilen Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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