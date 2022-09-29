Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında talimattan sonra tepkiler. Aldığınız parayı hak et diyoo. Ahmet Hakan da yutkunmuştu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdülkadir Selvi'nin kendisine sorduğu “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” soruya verdiği yanıt tepki çekti.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyen Erdoğan için "İşte 'özgür' dediği basın..." yorumları yapıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a gülerek "tamam" yanıtı verdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine tepki yağdı.

İşte sosyal medyada bazı kullanıcıların duruma yorumu;