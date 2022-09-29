29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında talimattan sonra tepkiler. Aldığınız parayı hak et diyoo. Ahmet Hakan da yutkunmuştu

Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında talimattan sonra tepkiler. Aldığınız parayı hak et diyoo. Ahmet Hakan da yutkunmuştu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdülkadir Selvi'nin kendisine sorduğu “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” şeklindeki soruya verdiği yanıt tepki çekti. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyen Erdoğan için "İşte 'özgür' dediği basın..." yorumları yapıldı. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 08:46
Takip Et

Canlı yayında Abdülkadir Selvi'ye talimattan sonra tepkiler. Aldığınız parayı hak et diyoo. Ahmet Hakan da yutkunmuştu

Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında talimattan sonra tepkiler. Aldığınız parayı hak et diyoo. Ahmet Hakan da yutkunmuştu
+
Aa
-

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdülkadir Selvi'nin kendisine sorduğu “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” soruya verdiği yanıt tepki çekti.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyen Erdoğan için "İşte 'özgür' dediği basın..." yorumları yapıldı. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a gülerek "tamam" yanıtı verdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine tepki yağdı.

İşte sosyal medyada bazı kullanıcıların duruma yorumu;

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ezan
29.09.2022 10:28
Körler sağırlar birbirini ağırlar olmuş  
 
Ömer
29.09.2022 10:14
Yazsa nolcak sokağa çıksa kaç kişi tanır sırf yandaş diye çıkarıyorlar bence kendi tabanları bile takip etmiyodur  
 
Haydin
29.09.2022 10:08
Palavra ve hayali projelere milletin karnı tok.Millet iş,aş, geçim ve huzur derdinde.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
5
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
6
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.