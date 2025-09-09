Canlı yayında açıkladı! 'Özgür Özel'e gelen bomba mesaj her şeyi değiştirdi'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Gürbüz Evren, dikkat çeken bir iddiada bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in kayyum Gürsel Tekin ile görüşme niyetinde olduğunu söyleyen Evren, Özgür Özel'e gelen bomba mesajın her şeyi değiştirdiğini iddia etti. İşte ayrıntılar...

Türkiye, 2 Eylül'den beri (2025) CHP İstanbul İl Başkanlığı'na "kayyum" olarak atanan Gürsel Tekin'i konuşuyor. CHP lideri Özgür Özel'in, mahkeme kararını kabul etmediğini söylemesi üzerine Tekin dün yüzlerce polis eşliğinde binaya girdi. CHP İl Başkanlığı kapatılarak binanın artık Özgür Özel'in dinlenme ofisi olduğu duyuruldu.

HER ŞEY ÖZEL'E GELEN MESAJLA DEĞİŞTİ

Gazeteci Gürbüz Evren, tv100 canlı yayınında Özgür Özel'in en başından itibaren Gürsel Tekin ile görüşme niyetinde olduğunu ifade ederek her şeyin gelen bir mesajla değiştiğini anlattı.

Gürbüz Evren, yayında yaptığı açıklamada Özgür Özel'in bu iş fazla abartılmadan Gürsel Tekin ile görüşmenin yollarını düşünürken, İstanbul Cezaevi’nden gelen bir mesajla fikrinin değiştiğini belirtti.

1-bypg.webp

"EKREM İMAMOĞLU FAKTÖRÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMİŞ"

Evren, mesajda 'Kesinlikle kimseyle görüşülmeyecek, bütün kapılar kapatılacak, görüşme dahi düşünülmeyecek' denilmesi üzerine Özel'in Tekin ile görüşmekten vazgeçtiğini söyledi.

Gürbüz Evren, yayında kendisine "Ekrem Bey'den mi bahsediyorsunuz? Biraz daha açık konuşur musunuz?" sorusuna ise "Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirmiş" yanıtı verdi.

İBB Başkanı ve xumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart 2025 tarihi itibariyle hakkında başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

