Canlı yayında Ayşe Barım tartışması

Ünlü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararını değerlendiren Nagehan Alçı ve Ferhat Murat canlı yayında gerildi.

Nagehan Alçı'nın sözleri partnerini bir anda kızdırdı.

Gezi Parkı olayları nedeniyle 27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi. Sağlık sorunları yaşayan Barım akşam saatlerinde cezaevinden serbest bırakıldı.

Kararı Ekol TV yayınında değerlendiren Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında canlı yayında gerilim yaşandı.

Nagehan Alçı gazete manşetlerini gösterirken partnerine "Dünün en önemli gelişmelerinden biri. Sen 'ölseler de fark etmez' mi diyorsun bilmiyorum, çünkü sen Ayşe Barım’ın dün bayağı içeride olmasını savunmuştun. Tamam ağır oldu biraz ağır oldu" dedi.

Bu sözlerden rahatsız olan Ferhat Murat ise Alçı'ya sert çıktı.

Ferhat Murat "Benim adıma neden yorum yapıyorsun, anlamadım. Yani ben niye insanların ölmesini isteyeyim?" diyerek partnerine cevap verdi. O anlar izleyicilere de yansıdı.

Öte yandan ikilinin önceki yayınlarında da Ayşe Barım ile ilgili sözleri akıllara geldi. Geçmiş yayınlarda da Nagehan Alçı: Çiğdem Mater’i biliyorum, birlikte çalışmışlığımız var. Gezi davasından yatıyor, niye yatıyor? Kendi gelmiş zaten Almanya’dan. Ateş düştüğü yeri yakıyor." demiş yine program partneri Ferhat Murat ise "Ayşe Barım da bir şey yapmadı, o da bir şey yapmadı. Hiç kimse bir şey yapmadıysa bu ülkenin başına bu işler neden geliyor? Sevgi pıtırcıklığı halinde konuları ele aldığımız zaman rasyonaliteden uzaklaşırız" demişti.