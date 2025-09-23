Canlı yayında bomba iddia! 15 belediye başkanı daha AKP'ye geçecek

CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişleri gündemdeki yerini korurken; AKP'li gazeteci Hadi Özışık'ın, canlı yayında 15 belediye başkanının daha AKP'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"ERDOĞAN'DAN TALİMAT BEKLİYORLAR"

Hadi Özışık, katıldığı canlı yayında 15 belediye başkanının daha AKP'ye geçmeyi beklediğini öne sürdü. İsim vermeyen Özışık, başkanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat beklediğini söyledi.

"AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"

Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, yalnızca belediye meclis üyelerinin değil, farklı isimlerin de AKP’ye geçeceğini iddia etti.

"15 İSMİN DAHA AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR"

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da 15 ismin AKP'ye geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediğini öne sürdü.

"15’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecekmiş. Ve bunların müracaatları da var." iddiasında bulunan Özışık "15 tane belediye başkanının AK Parti’ye geçiş için beklemede olduğu, son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Belediyesi'ne operasyon! CHP'den ilk açıklama geldi

ABB'ye 'konser' soruşturması! Gözaltılar var

Bahçeli'nin çağrısının ardından flaş çıkış! Tutuklu başkan Ahmet Özer'in mektubu gündem oldu