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İçişleri Bakanı Soylu’nun yerine atanacak AKP’li ismi açıkladı. Canlı yayında bomba iddia

Gazeteci Bünyamin Güler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerine AKP’li Faruk Çelik’in göreve getirileceğinin an meselesi olduğunu canlı yayında dile getirdi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:59
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Canlı yayında bomba iddia İçişleri Bakanı Soylu’nun yerine AKP'li Faruk Çelik göreve geliyor

İçişleri Bakanı Soylu’nun yerine atanacak AKP’li ismi açıkladı. Canlı yayında bomba iddia
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Gazeteci Bünyamin Güler, TV5 ekranlarında katıldığı Ankara Bürosu programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine AKP'de yeni bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirileceğini öne sürdü.

Güler, Soylu’nun yerine daha önce AKP’de bakanlık yapmış Faruk Çelik’in hazırlandığını, konu hakkında kendisine bilgi verildiğini öne sürerken Çelik’in de ekibini hazırladığını açıkladı.

Güler, Süleyman Soylu’nun görevden alınıp yerine Faruk Çelik’in getirilmesinin an meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Güler programda şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor.”

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