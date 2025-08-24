Canlı yayında büyük gaf! Bundesliga'da kaptanı bile tanımadılar

Bundesliga’da Eintracht Frankfurt’un Werder Bremen’i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ilginç bir olay yaşandı.

Werder Bremen'in kaptanı Marco Friedl, formasını değiştirdiği için Sky Sport muhabiri tarafından Frankfurt oyuncusu zannedildi. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada viral oldu.

GALİBİYETİ SORDU

Sky Sport muhabiri Katharina Kleinfeldt, Friedl’dan galibiyeti değerlendirmesini istedi. Sorunun ardından Friedl, “Bilmiyorsanız, ben bir Werder Bremen oyuncusuyum” diyerek röportaj vermeyi reddetti.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.



Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.



Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

FRIEDL’DEN SERT TEPKİ

Maçtan önce muhabirle görüştüğünü söyleyen Friedl, “90 dakika sonra beni tanımadı, bu garip ve saçma” ifadelerini kullandı.

BUNDESLIGA’DA GÜNDEM OLDU

Röportajdaki bu karışıklık, Alman basınında geniş yer buldu. Bild, Friedl’in yaşananlara öfkeli olduğunu yazarken olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.