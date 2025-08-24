Canlı yayında büyük gaf! Bundesliga'da kaptanı bile tanımadılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında büyük gaf! Bundesliga'da kaptanı bile tanımadılar

Sky Sport muhabirinin, Eintracht mağlubiyeti sonrası röportajda Marco Friedl’i tanımaması Bundesliga’da gündem oldu.

Bundesliga’da Eintracht Frankfurt’un Werder Bremen’i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ilginç bir olay yaşandı.

Werder Bremen'in kaptanı Marco Friedl, formasını değiştirdiği için Sky Sport muhabiri tarafından Frankfurt oyuncusu zannedildi. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada viral oldu.

GALİBİYETİ SORDU

Sky Sport muhabiri Katharina Kleinfeldt, Friedl’dan galibiyeti değerlendirmesini istedi. Sorunun ardından Friedl, “Bilmiyorsanız, ben bir Werder Bremen oyuncusuyum” diyerek röportaj vermeyi reddetti.

FRIEDL’DEN SERT TEPKİ

Maçtan önce muhabirle görüştüğünü söyleyen Friedl, “90 dakika sonra beni tanımadı, bu garip ve saçma” ifadelerini kullandı.

BUNDESLIGA’DA GÜNDEM OLDU

Röportajdaki bu karışıklık, Alman basınında geniş yer buldu. Bild, Friedl’in yaşananlara öfkeli olduğunu yazarken olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Son Haberler
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı