Canlı yayında büyük kavga. AKP’li isim Murat Gezici’nin üzerine yürüdü

Ekol TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ekol Gündem programında AKP'li Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile ünlü anketçi Murat Gezici arasında "HTŞ" tartışması yaşandı. Gezici, apar topar verilen reklam arasının ardından programı terk etti.

AKP'li Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında EkolTV’de yayınlanan “Ekol Gündem” programında “HTŞ terör örgütü” tartışması dikkat çekti.

"HTŞ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEZSENİZ PROGRAMI TERK EDERİM"

'Vatandaşın anlayacağı üslup Afganistan modeli olarak bahsetmen gerekir' diyen Murat Gezici, "HTŞ’ye terör örgütü demezseniz yayını terk ederim. Bize böyle bir örgütü pazarlamaya çalışmayın" ifadelerini kullandı. Hem Birinci’yi hem de Metiner’i "devletin aparatı" olarak tanımladı.

Metiner de bu sözlerin ardından Gezici’ye parmak salladı ve üstüne yürüdü. Reklam arasında Gezici yayını terk etti.

HTŞ NEDİR?

Suriye’nin kuzeybatısında silahlı muhalif güçler 27 Kasım Çarşamba günü hükümete karşı son yılların en büyük saldırısını başlattı. Şehirde kontrolü ele geçirmekle sonuçlanan Halep saldırısı, Suriye'deki çatışmalarda uzun bir geçmişi olan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) adlı grup tarafından yönetildi.

BBC'nin haberine göre, terör örgütü HTŞ 2011 senesinde El Kaide'ye doğrudan bağlı olarak Nusra Cephesi adı altında kuruldu.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi de kuruluşunda yer aldı.

Devlet Başkanı Esad'a karşı savaşan gruplar arasında en etkililerden biri olarak görülüyordu.

Fakat cihatçı ideolojisi sebebiyle o zamanlar Özgür Suriye Ordusu adı altındaki ana isyancı koalisyonla anlaşmazlık halindeydi.

2016 yılında terör örgütü grubun lideri Ebu Muhammed Colani, El Kaide ile saflarını açıkça ayırdı. Nusra Cephesi'ni feshetti ve bir sene sonra benzer birkaç grupla birleşerek terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) adını alan yeni bir örgüt kurdu.