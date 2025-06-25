Canlı yayında büyük kavga! Cem Küçük'ten Ersan Şen'e olay yanıt

TGRT yayınlanan Taksim Meydanı programında tansiyon bir anda yükseldi. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in tartışmaya girdiği Cem Küçük'e “Herkesi içeri mi atacaksınız?” demesi üzerine Cem Küçük “Ne yapabilirsiniz, bir gücünüz mü var?” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi.
Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında Fatih Altaylı kavgası çıktı. Seslerin yükseldiği canlı yayında karşılıklı sert ifadelerin kullanıldı.
TARTIŞMANIN KONUSU: İMAMOĞLU VE İDDİALAR
Cem Küçük, İmamoğlu'nun yakın çevresine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Soytekin adlı kişinin İmamoğlu İnşaat'ta çalıştığını, ardından kurduğu şirketle ilgili itiraflarda bulunduğunu öne sürdü. Cem Küçük, iddialarını MASAK raporlarına dayandırdı. .
Prof. Dr. Ersan Şen ise İmamoğlu’nun henüz resmi bir iddianame olmadan suçlu ilan edildiğini ve tutuklama tedbirlerinin yanlış uygulandığını belirtti.
CANLI YAYINDA DİYALOGLAR
Cem Küçük: “Soytekin, İmamoğlu’nun sıvacısı. İddialar ve MASAK raporları ortada. İtirafçı olanlar var.”
Ersan Şen: “İmamoğlu fiili olarak suçlu ilan edilmiş, ortada iddianame yok.”
Cem Küçük: “Bu kadar bilgi ve belge var.”
Ersan Şen: “Yargısız infaz bıktırdı AK Partilileri bile.”
Cem Küçük: “Hiç bıkmadılar.”
Ersan Şen: “İddianameyi bekleyelim.”
Cem Küçük: “Lyon’daki belediye başkanı hakkında da iddianame yok, ama yazılıyor.”
Ersan Şen: “Tutuklama tedbiri yanlış.”
Cem Küçük: “Başka konu.”
Ersan Şen: “Şu an ne konuşsak boş, meydan sizin.”
Cem Küçük: “ABD’de iki ifade ile hakim karar verir.”
Ersan Şen: “Öyle bir dünya yok.”
Cem Küçük: “Var.”
Ersan Şen: “İnsanları değersizleştirmeyin.”
Cem Küçük: “Büyük rüşvet ve yolsuzluk var.”
Ersan Şen: “Adam tutuklu, iddianame çıksın konuşuruz.”
Cem Küçük: “Çıkacak, ona da kılıf bulursunuz.”
Ersan Şen: “Kılıf bulmam, önden yükleme işini iyi bilirsin.”
Cem Küçük: “Sen benden iyi biliyorsun yolsuzluğu, yılların avukatı anlarsın.”