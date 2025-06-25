Canlı yayında büyük kavga! Cem Küçük'ten Ersan Şen'e olay yanıt

TGRT yayınlanan Taksim Meydanı programında tansiyon bir anda yükseldi. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in tartışmaya girdiği Cem Küçük'e “Herkesi içeri mi atacaksınız?” demesi üzerine Cem Küçük “Ne yapabilirsiniz, bir gücünüz mü var?” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi.

Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında Fatih Altaylı kavgası çıktı. Seslerin yükseldiği canlı yayında karşılıklı sert ifadelerin kullanıldı.

TARTIŞMANIN KONUSU: İMAMOĞLU VE İDDİALAR

Cem Küçük, İmamoğlu'nun yakın çevresine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Soytekin adlı kişinin İmamoğlu İnşaat'ta çalıştığını, ardından kurduğu şirketle ilgili itiraflarda bulunduğunu öne sürdü. Cem Küçük, iddialarını MASAK raporlarına dayandırdı. .

Prof. Dr. Ersan Şen ise İmamoğlu’nun henüz resmi bir iddianame olmadan suçlu ilan edildiğini ve tutuklama tedbirlerinin yanlış uygulandığını belirtti.

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