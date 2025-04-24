Canlı yayında depreme yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem esnasında canlı yayında olan Sunucu Nur Viral bir anda gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul yaşananlar 6.2 şiddetindeki depremle büyük korku yaşadı. Çevre illerde de hissedilen merkez üssü Silivri olan depremin artçıları gece boyunca devam etti.

Deprem anında canlı yayında olan sunucuların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Canlı yayında deprem korkusu yaşayanlardan biri de Nur Viral oldu.

Nur Viral Beyaz TV'deki programı sırasında sarsıntıyı hissetti, "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek büyük bir korku yaşadı.

Sunucu gözyaşlarını tutamadı. Viral "Hemen kızım geldi aklıma ne yapıyordur diye... Allah zorumuzu kolaylaştırsın" dedi.

Viral'in konuğu ise "Haklısınız bayağı bir salladı çünkü" diye konuştu.

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