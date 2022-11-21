Arjantinli kadın gazeteci canlı yayında soyuldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dün akşam oynanan Katar - Ekvator mücadelesi ile başladı.

Turnuvanın ilk maçı Ekvator'un galibiyeti ile neticelenirken Doha'dan ilginç bir görüntü geldi.

Turnuva için bölgede bulunan Arjantinli gazeteci Dominique Metzger, canlı yayın yaparken soyuldu.

Fan Zone'da (Taraftar bölgesi) turnuvadaki son gelişmeleri aktaran Metzger yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşın ile duyurdu.

Marca'da yer alan habere göre, Metzger'in cüzdanı canlı yayındayken arkasında bulunan taraftarlardan biri tarafından çalındı.