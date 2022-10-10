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  • Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın duymak istediği şeyleri yazdı. Canlı yayında Erdoğan'dan gereğini yapma talimatı almıştı

Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın duymak istediği şeyleri yazdı. Canlı yayında Erdoğan'dan gereğini yapma talimatı almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Köşende gereğini yapacaksın” dediği Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağını ve balkon konuşmasını yapacağını yazdı. Selvi, 6’lı masa için ise demediğini bırakmadı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:30
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Canlı yayında Erdoğan'dan gereğini yapma talimatı almıştı. Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın duymak istediği şeyleri yazdı

Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın duymak istediği şeyleri yazdı. Canlı yayında Erdoğan'dan gereğini yapma talimatı almıştı
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Canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" diyaloğunun ardından eleştirilerin hedefi olan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

6’lı masa için demediğini bırakmayan ve seçimi çoktan kaybettiklerini savunan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler düzmekten de geri durmadı.

Cumhurbaşkanı’nın son Balıkesir ziyaretine değinen ve süslü cümleler kuran Abdülkadir Selvi, 20 yıldır kesintisiz AKP’nin iktidarda olduğunu unutmuş olsa gerek "Yaparsa yine reis yapar. Çözerse yine Erdoğan çözer" algısının sokaklara hakim olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’IN TALİMATI

Erdoğan’ın parti kurmaylarına "Biz olmazsak bunların Türkiye’yi ne hale getireceğini anlatın" şeklinde bir talimat verdiğini dile getiren Abdülkadir Selvi, hangi anket sonuçlarına baktı bilinmez ama Ağustos ve Eylül aylarında AKP’nin oylarının arttığını savundu.

6’lı masanın "Zafer sarhoşu" olduğunu yazan Selvi, "Zafer sarhoşu olan 6’lı Masa şimdiden ganimet paylaşımına düştü ama görünen o ki 2023 seçimlerinde zafer yine Erdoğan’ın olacak. Balkon konuşmasını yine Erdoğan yapacak." dedi.

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Muzaffer kaya
10.10.2022 11:21
Seçim sonrası ne yazacak nereye kaçacak düşünemiyorum  
 
Reisim Atatürk
10.10.2022 11:16
Bu adam yazarım, gazeteciyim diye ortalıkta geziyor ya, vah gazeteciliğin haline. Yalakalıkla gazetecilik birbirine karıştı ortaya garip bir meslek çıktı.  
 
ayıp
10.10.2022 10:57
namusu maaşı kadar olan zavallı!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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