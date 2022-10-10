Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın duymak istediği şeyleri yazdı. Canlı yayında Erdoğan'dan gereğini yapma talimatı almıştı

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" diyaloğunun ardından eleştirilerin hedefi olan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

6’lı masa için demediğini bırakmayan ve seçimi çoktan kaybettiklerini savunan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler düzmekten de geri durmadı.

Cumhurbaşkanı’nın son Balıkesir ziyaretine değinen ve süslü cümleler kuran Abdülkadir Selvi, 20 yıldır kesintisiz AKP’nin iktidarda olduğunu unutmuş olsa gerek "Yaparsa yine reis yapar. Çözerse yine Erdoğan çözer" algısının sokaklara hakim olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’IN TALİMATI

Erdoğan’ın parti kurmaylarına "Biz olmazsak bunların Türkiye’yi ne hale getireceğini anlatın" şeklinde bir talimat verdiğini dile getiren Abdülkadir Selvi, hangi anket sonuçlarına baktı bilinmez ama Ağustos ve Eylül aylarında AKP’nin oylarının arttığını savundu.

6’lı masanın "Zafer sarhoşu" olduğunu yazan Selvi, "Zafer sarhoşu olan 6’lı Masa şimdiden ganimet paylaşımına düştü ama görünen o ki 2023 seçimlerinde zafer yine Erdoğan’ın olacak. Balkon konuşmasını yine Erdoğan yapacak." dedi.