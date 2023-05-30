Ankaragücü Galatasaray maçını 'Oylar çalındı'ya bağlayan Güntekin Onay'a tepki yağdı

Süper Lig maçları öncesi yayıncı kuruluşta program yapan İlker Yağcıoğlu, Feyyaz Uçar, Tolga Zengin ve Emre Aşık'la program yapan Güntekin Onay'ın sözleri taraftarları kızdırdı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumda bulunun konuklardan sonra söze giren Güntekin Onay, ”Futbolda da siyasette de kaybedenler hep aynı bahanelere sığınıyor! Yok hakemler, yok oylar çalındı...” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Onay'ın açıklamasına tepki yağdı.

Sosyal medyada "Güntekin Onay AK Parti'ye yanladı" yorumları yapıldı.