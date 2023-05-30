Ankaragücü Galatasaray maçını 'Oylar çalındı'ya bağlayan Güntekin Onay'a tepki yağdı

Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi beIN Sports'ta canlı yayında konuşan spiker Güntekin Onay'ın seçimle ilgili sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Ankaragücü Galatasaray maçını 'Oylar çalındı'ya bağlayan Güntekin Onay'a tepki yağdı

Süper Lig maçları öncesi yayıncı kuruluşta program yapan İlker Yağcıoğlu, Feyyaz Uçar, Tolga Zengin ve Emre Aşık'la program yapan Güntekin Onay'ın sözleri taraftarları kızdırdı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumda bulunun konuklardan sonra söze giren Güntekin Onay, ”Futbolda da siyasette de kaybedenler hep aynı bahanelere sığınıyor! Yok hakemler, yok oylar çalındı...” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Onay'ın açıklamasına tepki yağdı.

Sosyal medyada "Güntekin Onay AK Parti'ye yanladı" yorumları yapıldı.

ekran-goruntusu-2023-05-30-195118.png

Öne Çıkanlar
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Son Haberler
Minibüs kontrolden çıktı, defalarca takla attı: 2 yaralı Güncel
Minibüs kontrolden çıktı, defalarca takla attı: 2 yaralı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluğunu açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluğunu açıkladı
Yeni seçilen milletvekillerinin ne zaman yemin edeceği belli oldu Siyaset
Yeni seçilen milletvekillerinin ne zaman yemin edeceği belli oldu
Alman medyası yeni Spor Bakanı diyerek Erdoğan'la çektirdiği o fotoğrafı paylaştı Spor
Alman medyası yeni Spor Bakanı diyerek Erdoğan'la çektirdiği o fotoğrafı paylaştı
Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 9’u jandarma personeli 10 yaralı Güncel
Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 9’u jandarma personeli 10 yaralı
Icardi şampiyon olmayı kafasına taktı: Ankara'da G. Saray'ı yeniden öne geçirdi Spor
Icardi şampiyon olmayı kafasına taktı: Ankara'da G. Saray'ı yeniden öne geçirdi
AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı Ekonomi
AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı