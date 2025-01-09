Canlı yayında herkesi şoke eden itiraf! Ankaralı Turgut'un bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı

Ankaralı Turgut’un son günlerinde yanında olan kızı Eylem Boran, bir televizyon programında babasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eylem, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu söyledi.

AKCİĞER KANSERİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle aralık ayında hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden ünlü türkücü, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile ilişkisini sürdüren ünlü türkücü, diğer çocuklarıyla arasındaki bağları koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti.

KIZI CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Ünlü ismin kavgalı olan çocukları mezar taşı için birbirine girmişti. Eylem Boran, babasının mezar taşına “Canım babam” yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezarlığa giderek yazıyı “Canım babamız” olarak değiştirmişti.

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı.

Konu hakkında konuşan Eylem Boran şunları ifade etti:

“Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl taşındıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum’da oturuyor. Babam ona Ankara’da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı.”