Canlı yayında ihaneti anlatırken kocasına yakalandı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var, programında ilginç anlar yaşandı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, kocasının kendisini nasıl aldattığını anlattı. Tam o sırada eşi eve gelince, sunucu ne yapacağını şaşırdı. Nur Viral, "Konuşma Allah aşkına" diyerek yalvardı.

"YORGANIN ALTINA GİREREK 45 DAKİKA KADINLA KONUŞTU"

Bir süredir eşinden şüphelendiğini belirten kadın, program konuğu Yeşim Akıncı ile sunucu Nur Viral'e yaşadıklarını anlatırken "Ben Antalya'dan arıyorum ismim Lale. 40 senelik evliyim 3 tane çocuğum var. 5 senedir kocamdan şüpheleniyordum. En son oğlumu evlendirirken kocamda değişiklikler olduğunu fark ettim. 1 yıldır ilişkimiz olmadı.

Bir komşumuz vardı. Eşin yorganın altına girerek 45 dakika onunla konuştu, dinledim. Elim ayağım titredi. Kahvaltı hazırladım yapmaya başladım. Geldi, 'Canım bana niye haber etmedin?' dedi. Ben de, 'Senin canına başlarım. Birine gündüz birine gece mi canım mı diyorsun? dedim. O da, 'Sen yanlış duymuşsun öyle bir şey yok.' dedi. İnkar üstüne inkar etti" ifadelerini kullandı.

"KADIN, YOLDA KOCAMIN ÖNÜNE GEÇMİŞ"

Eşinin yasak aşkını sesinden tanıdığını söyleyen kadın, "Kadın kocamın yolda önüne geçmiş. 'Beraber aşk yaşayalım' demiş. Eşim de, 'Ben evliyim.' demiş. O da 'olsun beni de idare et' demiş. Eşim sen ittin beni. Hastasın" dedi.

CANLI YAYINDAYKEN EŞİ GELDİ

Viral'in "Şimdi bulduğu kadın nerede?" sorusuna cevap vermeye hazırlanan kadın, eşinin eve gelmesiyle apar topar bir odaya geçti.

Canlı yayında kadının sesinden bir şeyler olduğunu anlayan sunucu, büyük bir tedirginlik yaşayarak "Bizim yüzümüzden bir şey olsun istemiyorum. O evdeyken konuşma. Şeker hastasısın şekerin yükselir. Söz veriyorum seni yeniden bağlayacağım yayına. Aklım sende kalacak" deyip telefon bağlantısını kesti.