Sosyal medyada para kazanmak ve popüler olmak için pek çok kişi kendinden daha güçsüz gördüğü insanlara şiddet uygulamaktan çekinmiyor.

son olarak TikTok'ta canlı yayın yapan bir şahıs yanında bulunan kadına acımasızca şiddet uyguladığı görüldü. Şiddet uygulayan caninin kim olduğu ve nerede yaşadığı bilinmezken 'burada o burada' diye bağırdığı da duyuldu.

Şiddet gören kadının engelli olduğu iddia edilirken canlı yayına denk gelen kullanıcılar, 'vurma', 'Cimer'e şikayet ettim' gibi yorumlar yaptı.