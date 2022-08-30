Canlı yayında kalp krizi geçirmişti: İş insanı Nasrullah Ayan'dan acı haber!

'Borsa Kralı' lakabıyla tanınan iş insanı Nasrullah Ayan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere katıldığı Artı TV'deki canlı yayında kalp krizi geçirdi.

Yayın esnasında birden fenalaşarak rahatsız olduğunu dile getiren Ayan, “Devam edemeyeceğim." diyerek yayından ayrıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yayın sonrasında Ayan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan’ın yoğun bakıma alınarak uyutulduğu öğrenildi.Ayan’ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği de belirtildi.

"İNŞALLAH BUNU DA ATLATACAKTIR"

Ekonomist Cüneyt Akman, Ayan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akman paylaşımında, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

NASRULLAH AYAN VEFAT ETTİ

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı sosyal medya hesabından Nasrullah Ayan'ın Gaziantep'te vefat ettiğini duyurdu.