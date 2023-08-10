Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası. 'Şu anda yüzde 10 bile değil'

Katıldığı bir yayında Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Genel Başkanın CHP tabanında karşılığı şu an yüzde 10 bile değil" dedi.

Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası. 'Şu anda yüzde 10 bile değil'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tv100'de katıldığı Farklı açılar programında Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kılıçdaroğlu için CHP tabanındaki desteğinin yüzde 79 ile CHP tarihinin en yükseği olduğunu söylemesine değinen Özcan,"Genel Başkanın CHP tabanında karşılığı şu an yüzde 10 bile değil.

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Şu anda CHP tabanını iyi tanıyan biri olarak söylüyorum.

Sadece CHP tabanı değil, AK Parti’ye İYİ Parti’ye oy vermiş insanlar dahi Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

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