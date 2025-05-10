Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı… Sunucu donup kaldı

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Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı… Sunucu donup kaldı

Fox News at Night isimli programa konuk olan Amerikalı siyaset analizcisi Camryn Kinsey canlı yayın sırasında fenalaştı bir anda yere yığıldı. Programın sunucusu neye uğradığına şaşırdı.

Fox News’te canlı yayın konuğu olan Camryn Kinsey canlı yayın sırasında bayılarak yere yığıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Ünlü analizci, canlı yayın esnasında bilinci kaybederek sandalyeden yere düştü. Şaşkınlığa uğrayan programın sunucusu Hunt, Jonathan Hunt ne yapacağını bilemedi. "Aman Tanrım" diyerek yardım istedi. Reklama girmek zorunda kalan program tekrar başladığında Hunt, Kinsey'nin "iyi" olduğunu söyledi.

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AÇIKLAMA GELDİ

Kinsey sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Dün geceki korku için özür dilerim" dedi. Düştükten sonra "hızla ve özenle" müdahale eden Fox News ekibine ve sağlık görevlilerine teşekkür eden Kinsey, bunun "beklenmedik ve korkutucu bir an" olduğunu söyledi. "Ama onların profesyonelliği ve nezaketi sayesinde iyi durumdayım" dedi. Açıklamada, "Arayan, mesaj atan, dua eden herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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