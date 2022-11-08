﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi

Geçen yıl Eylül ayında bir TV programının canlı yayınında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i eleştirmişti. Canlı yayına bağlanan Sekmen, kendisini eleştiren İYİ Partili Kırkpınar'a, “Pe...k” şeklinde sinkaflı ifadeler kullanmıştı.

Açılan tazminat davası karara bağlandı. Davacı taraf tarafından 1 milyon TL olarak açılan hakaret davasında mahkeme, davalı tarafın 10 bin TL tazminat ödemesini hükmetti. Ayrıca İYİ Partili Kırkpınar'ın aile fertlerinin açtığı tazminat davası reddedilerek, 9 bin 200 TL olan avukatlık masrafının da Kırkpınar ailesinden tahsil edilmesine hükmedildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, alınan kararı eleştirerek şu açıklamalarda bulundu:

“Geçen yıl katılmış olduğum bir TV programında, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şahsıma yönelttiği terbiye dışı kelime nedeni ile adli süreci başlatmıştık.

Ceza davasında, şahıs ceza almış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. O süreçten sonra, kazanırsak tamamını çeşitli vakıflara vereceğimizi söylediğimiz 1 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açmıştık.

AİLE BİREYLERİNİN TAZMİNAT DAVALARI REDDEDİLDİ

Yapılan hakaret sadece kişiliğimi değil, anlam itibari ile ailemi de etkilemiş ve onlar da tazminat davası açmıştı.

Her ne hikmetse ailemin davaları reddedildi. Kullandığı kelimeyi tekrarlamaktan bile imtina ediyorum. Böyle bir karar alınmasını da ayrıca hayretle karşılıyorum. Her nedense şaşırmadığımız bir şekilde ilerleyen ve sonuçlanan süreçte verilen karar, vicdanlarda derin yaralar açmıştır.

Siyasi bir partiyi ve o partinin genel başkanını temsil etmenin ötesinde; babalık, kocalık, dedelik, amcalık, dayılık vs. tüm sıfatlarımı ve o sıfatların muhataplarını rencide eden bu kelimeye karşı bu tip bir karar çıkması bizleri derinden üzmüştür.

85 MİLYONUN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM

Kullandığı terbiye dışı kelimeyi, “Erzurum’da yöresel bir söz” diyerek pişkince savunan Mehmet Sekmen, bir sonraki seçimde kadim hemşerilerimize bu durumu nasıl anlatacak?

Seçmenin yüzüne nasıl bakacak onu merak ediyorum ve alınan bu kararı, başta Erzurum olmak üzere 85 milyon yurttaşın vicdanına havale ediyorum.”

Verilen kararı eleştiren Kırkpınar’ın Avukatı, Av. Yakup Çağrı Arısoy şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Eylül ayı civarlarında, müvekkilim olan Sayın Melih Kırkpınar'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından canlı yayında alenen hakaret etmişti. Bu hakaret üzerine, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve ayrıca manevi tazminat davası açmıştık.

YAPILAN SÖVGÜ, HEM MÜVEKKİLİMİ HEM DE AİLESİNİ TAHKİR ETMİŞTİR

Geçtiğimiz günlerde, açmış olduğumuz manevi tazminat davasında ki gerekçeli karar açıklandı. Biz davamızda, içerik itibariyle kullanılan sözün müvekkilimizi ve aile bireylerini de tahkir ettiği gerekçesiyle, hem Sayın Kırkpınar’ın şahsı, hem de ailesi adına tazminat talebinde bulunmuştuk. Burada kullanılan söz, ‘Kadın Tüccarı’ anlamına gelen, sövgü olarak karşılığı olan sözdü. Bu minvalde değerlendirdiğimizde, siyasi bir kişilik olan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar'a, canlı yayında böyle bir hakaretin kullanılması, hem kendisini hem de aile bireylerini tahkir etmiştir. Ancak ilk derece mahkemesi bizimle aynı kanaatte bakmadı. İlk derece mahkemesi müvekkilimiz hakkında istediğimiz 1 milyon liralık tazminatın yalnızca 10 bin lirasını kabul etti, 9 yüz 90 bin lirasını ise reddetti. Öte yandan aile bireyleri hakkında açtığımız davada ise tamamen ret kararı verdi.

HAKARET EDEN İYİ PARTİ İL BAŞKANI OLSAYDI, AYNI KARAR MI ÇIKARDI?

Kamuoyunun takdirine bırakılması gereken iki soru var. Birinci şu; Türk aile yapısında bir babaya, bir eşe canlı yayında böyle bir sövgünün kullanılması nedeniyle aile bireyleri zarar görür mü görmez mi? Onlar da toplum önünde manen tahkir edilir mi edilmez mi?

Bir diğer noktada şu ki; bu da adli makamların adil yargılama yapıp yapmadığının cevabını içeriyor. Bu davada, davanın taraflarını yer değiştirirsek eğer, yani hakarete uğrayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı ve hakaret eden de müvekkilimiz İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar olsaydı, aynı karar mı çıkardı? Bu sorunun takdirini de çıkan kararı da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”