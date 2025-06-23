Canlı yayında masasındaki son anketi açıkladı! Çıkan sonuçlara kimse inanamadı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında masasındaki son seçim anketini paylaştı. Özel, İBB operasyonları hakkındaki saha çalışmasında vatandaşın yüzde 25’nin Erdoğan’a inandığını, yüzde 55’nin ise ‘bize inanıyor’ şeklinde yanıtladı. Özel, anketlerde en kötü 3 puan, en iyi ise 9 puan, ortalama 6.7 puan AKP’nin üstünde olduklarının altını çizdi.

ÖZEL MASASINDAKİ SON ANKETİ AÇIKLADI

19 Mart’ta yapılan İBB operasyonunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun siyasi olduğunu belirtmişti. Milyonlarca vatandaş ise tutuklamaya tepki olarak 23 Mart’ta sandığa giderek imza vermişti.

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya’nın sunduğu sabah programında İBB operasyonları hakkındaki saha çalışmalarında son verileri paylaştı. Özel, masasındaki ankete ilişkin, “Yüzde 25 Tayyip beye inanıyor, yüzde 55 bize inanıyor. Bunun arasında bir yüzde 20 kararsızım bakacağım diyor. Bu kararsız 30-35’lerden 20'lere indi” dedi.

“6-7 PUAN ÖNDEYİZ”

Özel, milletvekili anketinde ise “Onun dışında anket olarak Türkiye'de malum yedi 8 7 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan, en iyisinde 9 puan ve ortalama 6-7 puan AK Parti'den öndeyiz” şeklinde açıkladı.