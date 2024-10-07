Canlı yayında olay çıktı. Kravatını ve çoraplarını çıkarıp…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında olay çıktı. Kravatını ve çoraplarını çıkarıp…

KRT’de canlı yayınlanan futbol programında olay çıktı. Galatasaraylı olmasıyla bilinen yorumcu Oğuz Altay, duyduğu bir söz üzerine kravatını ve çoraplarını çıkararak yayına devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KRT TV'de yayınlanan KRT Futbol'da Süper Lig'in 8. haftasında oynanan mücadelelerin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Programda yaşanan bir olay ise geceye damga vurdu. Diğer yorumcuların, programın Galatasaraylı yorumcusu Oğuz Altay'a yönelik olarak "Aziz Yıldırım 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak demişti, biz inanmamıştık Oğuz Altay bile sarı-lacivert giymiş" demesi üzerine ayağa kalkan Altay, kravatının sarı çorabının ise lacivert olduğunu fark etti.

Yaşanan bu durumun ardından bir anda kravatını ardından da çorabını çıkaran Altay, kravatını ve çorabını stüdyonun ortasına attı.

Ayrıca diğer yorumculara tepki gösteren Altay "Ben sizinle uğraşamam abi, bu işlere gelemem" dedi.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çokça paylaşıldı.

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