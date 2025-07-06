Canlı yayında ölümden döndü: Salyangoz canından ediyordu

TikTok’ta paylaşılan bir video, ölümcül bir hatayı gözler önüne serdi. Beckylee Rawls, Japonya’nın Okinawa sahilinde dolaşırken estetik görüntüsüne kapıldığı bir deniz kabuğunu topladı. Ancak sonradan fark etti ki, eline aldığı şey dünyadaki en zehirli canlılardan biri olan benekli koni salyangozuydu.

Rawls, salyangozun siyah-beyaz bir tüp çıkardığını fark etti. Bunun canlının solunum organı olan sifon olduğunu daha sonra öğrendi. Aynı zamanda bu tüpten fırlayan zehirli bir zıpkınla kurbanını felç eden ya da öldüren bir yapısı bulunuyor.

Bilim insanları, koni salyangozlarının zehrinde insan ağrısını azaltabilecek proteinler bulunduğunu belirtiyor. Ancak şu ana kadar bu zehre karşı geliştirilmiş bir panzehir yok. 1670’ten bu yana 36 ölüm ve 100’den fazla zehirlenme bildirildi. Rawls’ın videosu yaklaşık 30 milyon kişi tarafından izlendi.