Canlı yayında tansiyon yükseldi. Fuat Uğur ile Ersan Şen birbirine girdi!

tv100 canlı yayınında programdaki yorum yapan konuklardan Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında tartışma yaşandı. Gündeme dair gelişmelerin değerlendirildiği programda konu ekonomiye gelince tansiyon yükseldi.

Ersan Şen, Fuat Uğur'a "Sen halkın mı yanındasın, zenginin yanında mısın? Bana bunu anlatacaksın" şeklinde tepki gösterince tartışma başladı.

Erdoğan Aktaş'ın "Konumuz bu değil" diyerek tansiyonu düşürmek istese de başarılı olamadı.

Ersan Şen sözlerine "Amerika'dan Fransa'dan oradan buradan örnekler anlatsın, yemezler. 14 bin 500 liraya mahkum ettin bak izliyor seni.. Vatandaşın bamya yemeye hakkı var, senin yediğin kadar hakkı var. Sen hakça paylaşımın yanında değilsin. İnsanın tuzu kuru olunca konuşur." diyerek devam etti.

Tartışmaya devam eden Fuat Uğur da "Bu boş muhabbete dönüşür.. Böyle ekonomi tartışılmaz" şeklinde tepki gösterdi. Sinirlenen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Muz soruyoruz bilmiyor. Mandalinayı da bilmiyorsun, sen proteini de bilmiyorsun. Sen herhalde sadece karbonhidratla besleniyorsun, öyle gözüküyor çünkü.

Tepki gösteren Fuat Uğur da bunun üzerine "Ekonomiden anlamıyorsun, kahve geyiği yapıyorsun. Sokaktaki insan daha iyi konuşuyor ekonomiyi" dedi.

Öte yandan Tartışma esnasında program alt yazısında 'Diyanet'in sahurda avakodo önerisi' yazması üzerine Ersan Şen, 'Bak orada yazmış Diyanet'in sahurda avakoda önerisi buna ne diyorsun, bana söyleme git onu Diyanet İşleri Başkanı'na anlat, ülkenin konusu bu"

İkili arasındaki tartışma son bulmayınca Erdoğan Aktaş, reklama girdi.