Canlı yayında yırtık don kavgası! Gerginliğin nedeni tahmin ettiğiniz isim

KRT TV’de yayınlanan "KRT Masası" isimli programda, konuklar arasında yaşanan gerilim sosyal medyada gündem oldu.

Programdaki tartışma, Ferhat Murat, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Ertuğrul Akar ve Afşin Hatipoğlu yer aldı. Tartışma, "Cumhurbaşkanının oğlu görüşlerini ifade edemez mi?" şeklindeki bir ifadeyle başladı ve zamanla büyüyerek Ferhat Murat ile Afşin Hatipoğlu arasında gerginliğe yol açtı.

“Edebini koruyacaksın, adam gibi konuşacaksın” sözlerini söylendiği programda tansiyon yükseldi ve bağrışmayla başlayan kavga ayağa kalkarak birbirlerinin üzerlerine yürümeye kadar vardı.

Kavga anlarında mikrofona şu sözler yansıdı:

"- Yırtık şeyden çıkar gibi

+ Sensin yırtık don, yırtık dondan çıkan sensin

- Yırtık dondan çıkan şey nedir ya?

+ Haddini bildirdim, kurşun asker.

- Donu ben demedim, sen tamamladın."