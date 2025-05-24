Canlı yayındaki arkadaşı ‘Son dakika’ olarak duyurdu: Doğum sancıları başladı ama yayına devam etti

ABD'de yerel bir televizyonun haber spikeri Olivia Jaquith, doğum sancıları başladıktan ve suyu geldikten sonra bile 3 saatlik haber bültenine devam etti.

CBS6 Albany kanalının yardımcı sunucusu Julia Dunn, çarşamba sabahı yayının başında “Bu sabah, kelimenin tam anlamıyla bazı son dakika haberlerimiz var. Olivia'nın suyu geldi ve şu anda aktif doğum sancısı içinde haberleri sunuyor” dedi.

Jaquith, “Burada olmaktan mutluyum ve olabildiğince uzun süre masada kalacağım" diye konuştu.

Jaquith, Times-Union'a verdiği demeçte hastanede gergin bir şekilde beklemek yerine işinde vakit geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Gazeteye gönderdiği mesajda, “Tüm sabah ekibinin yanımda şakalar yapması, kasılmaları çok daha kolay atlatmama yardımcı oldu” dedi.

Spikerin erkek bebeği Quincy'nin doğumu perşembe günü duyuruldu.