Cannes Film Festivali’nde tarihi başarı: 80 yılda ilk kez oldu

Nijerya merkezli film endüstrisi Nollywood, 80 yıllık tarihinde ilk kez Cannes Film Festivali’nde resmi seçkiye girerek sinema tarihinde bir kilometre taşı koydu. Yönetmen Akinola Davies’in yönettiği “My Father’s Shadow” adlı film, festivaldeki gösterimiyle Nijerya sinemasını uluslararası sahneye taşıdı. Filmin başrolünde ise İngiltere doğumlu Nijeryalı oyuncu Sope Dirisu yer aldı.

Davies’in ilk uzun metrajlı filmi olan bu yapım, 1993’teki Nijerya darbesini ve General Sani Abacha’nın iktidara geliş sürecini iki küçük çocuğun gözünden anlatıyor. Kültürel danışman Prens Baba Agba’ya göre, Cannes’daki bu başarı Nijerya sinemasının artık “olgunlaştığını” gösteriyor.

GLOBAL BAŞARILAR VE YENİ UFUKLAR

Nollywood son yıllarda yalnızca yerel değil küresel ölçekte de başarılar kazandı. Editi Effiong’in “The Black Book” adlı gerilim filmi, 2024’te Netflix’in küresel listelerinde zirveye çıkarak Güney Kore’de bir numaraya yerleşti. “Shine Your Eyes” Berlin Film Festivali’nde beğeni toplarken, “Eyimofe (This Is My Desire)” Criterion Collection tarafından dağıtıma alındı. Tüm bu yapımların Nijerya’da çekilmiş ve yerel kaynaklarla finanse edilmiş olması, ülke sinemasının özgün gücünü ortaya koyuyor.

ALTYAPI VE YATIRIM HAMLESİ

Prens Baba Agba, Nijerya'da sinema salonu sayısının 300’e çıkarılması yönünde çalışmalar olduğunu belirtiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, benzer nüfusa sahip Brezilya’da bu sayı 3.000’i aşıyor. Ayrıca parlamentoda görüşülen vergi indirimi yasaları, film yapımcıları için büyük bir teşvik olacak.

Netflix’in pandemi döneminde Nijerya içeriklerine yönelmesiyle başlayan uluslararası ilgi, Ebonylife Group’un kendi dijital platformunu kurmaya hazırlanmasıyla devam ediyor. Grubun kurucusu Mo Abudu, aynı zamanda Londra’da bir Nijerya kültür merkezi açmayı planlıyor.

Nollywood, Afrobeats ile birlikte Nijerya’nın kültürel etkisini dünyaya taşıyan başlıca güçlerden biri olarak yükseliyor.