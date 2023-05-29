Fransa'nın Cannes kentinde 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Peki, Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı?
Fransa’nın güneyinde yer alan Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali bu yıl 76.sı gerçekleşti. Festivalde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Merve Dizdar ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünün sahibi oldu.
2023 CANNES ÖDÜLLERİNİ KİM KAZANDI?
EN İYİ KADIN OYUNCU
Festivalde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Dizdar, filmde "Nuray" karakterini canlandırıyor.
ALTIN PALMİYE
Festivalde "Altın Palmiye Ödülü"nü "Anatomy of a Fall" filmiyle Fransız yönetmen Justine Triet aldı.
EN İYİ YÖNETMEN
Festivalde "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi "The Pot-au-Feu" filmiyle Tran Anh Hung oldu.
"BÜYÜK ÖDÜL"
Festivalde, yönetmen Jonathan Glazer, "The Zone of İnterest" filmiyle "Büyük Ödül"e layık görüldü.
EN İYİ SENARYO
"En İyi Senaryo Ödülü" Hirokazu Kore-eda'nın çektiği "Monster" filmine verildi. "Monster" filminin senaryosunu Yuji Sakamoto kaleme aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Japon oyuncu Koji Yakusho ise "Perfect Days" filimindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.
ONURSAL ALTIN PALMİYE (Palme d'Or)
Cannes Film Festivali'nde ABD'li ünlü oyuncu Michael Douglas, "Palme d'Or" ödülüne layık görüldü.
JÜRİ ÖZEL
"Jüri Özel Ödülü", "Fallen Leaves" filmiyle Aki Kaurismaki'ye gitti.
Ödülü, Kaurismaki adına oyunculardan Alma Poysti ve Jussi Vatanen aldı.
EN İYİ KISA FİLM
"En İyi Kısa Film" ödülü, "27" isimli filmin sahibi Flora Anna Buda'ya verildi.
KISA FİLM ÖZEL MANSİYON
"Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü"nü ise "Far" filmiyle Gunnur Martinsdottir Schlüter aldı.