Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı?

Bu yıl 76.sı düzenlenen Cannes Ödülleri sahiplerini buldu. Fransa’da gerçekleşen Cannes Film Festivalinde Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Merve Dizdar ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülüne layık görüldü. Peki, Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı?