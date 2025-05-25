Cannes’da Altın Palmiye İran’a: Yönetmen Jafar Panahi tarih yazdı!

Bu yıl jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche’un yaptığı 78. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerine ulaştı.

İranlı yönetmen Panahi, “Un Simple Accident” adlı filmiyle bu yılki Altın Palmiye Ödülü’nü elde etti.

Festivalde yarışan 22 film arasından seçilen eser, 10 Eylül’de Fransa’da vizyona girecek.

En İyi Yönetmen Ödülü, “L’Agent Secret” filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho’ya verildi.

Jüri Ödülü, İspanyol yönetmen Olivier Laxe’nin “Sirat” ve Alman yönetmen Mascha Schilinski’nin “Sound of Falling” filmlerine layık görüldü.

Festivalde Jüri Özel Ödülü, Çinli yönetmen Bi Gan’ın “Resurrection” filmiyle ödüllendirildi.

Norveçli yönetmen Joachim Trier, “Valeur Sentimentale” filmiyle Büyük Ödül’ü alırken, En İyi Senaryo Ödülü “Jeunes Mères” filminin senaristleri Luc ve Jean-Pierre Dardenne’ye takdim edildi.

“L’Agent Secret” filmindeki performansıyla Brezilyalı Wagner Moura En İyi Erkek Oyuncu, “La Petite Dernière” filmindeki rolüyle Fransız Nadia Melliti En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Altın Kamera Ödülü, Iraklı yönetmen Hasan Hadi’nin “The President’s Cake” filmiyle ödüllendirilirken, Kısa Metraj Ödülü Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom’un “I’m Glad You’re Dead Now” filmine verildi.

Filistinli yönetmen Barhom, ödül konuşmasında Fransa’nın sanatçılar için harika bir yer olduğunu söyleyerek, “20 yıl sonra Gazze Şeridi’ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım” dedi.

Yönetmen Laxe, ödülünü alırken işgal altındaki Doğu Kudüs’te tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur’an-ı Kerim’den “Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık” ayetini aktardığını belirtti. Laxe, “Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali” ifadesini kullandı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÖLGESİNDE FESTİVALİN SON GÜNÜ

Cannes Film Festivali’nin kapanış gününde, Cannes ve çevresinde elektrik kesintisi yaşandı.

Bölgede yaklaşık 160 bin hane elektriksiz kalırken, festivalde “Sirat” filminin gösterimi yarıda kaldı.

Festivalin ödül töreni, son gün yaşanan elektrik kesintisine rağmen sorunsuz gerçekleşti.

“CANNES’DA GAZZE’DEKİ DEHŞET SUSTURULMAMALI”

Festivalden bir gün önce, 12 Mayıs’ta Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan “Cannes’da Gazze’deki dehşet susturulmamalı” başlıklı bildiriye sinema dünyasından yüzlerce kişi destek verdi.

Jüri Başkanı Juliette Binoche, 13 Mayıs’taki açılış töreninde, İsrail ordusunun 16 Nisan’da Gazze’de öldürdüğü Filistinli Fatma Hasune’yi anarak, “Ölümünden bir gün önce filminin Cannes’a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam aramızda olmalıydı” dedi.

Hasune’nin başrolünde olduğu “Put your soul on your hand and walk” (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) belgeseli, festivalde 15 Mayıs’ta gösterildi.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, 20 Mayıs’ta “The Six Billion Dollar Man” belgeselinin gösterimi için festivale katıldığında, İsrail’in Gazze’de öldürdüğü 4.986 çocuğun isminin yazılı olduğu tişörtüyle dikkat çekti.