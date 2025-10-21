Başarılı güzel oyuncu dünyanın en prestijli televizyon içerik buluşması MIPCOM 2025'te oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliği ve şıklığıyla da iz bıraktı. Dizide Eşref Tek'in, çocukluk aşkı ‘Rüya’ olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan'ı canlandıran güzel oyuncu, ülkemizin olduğu kadar yabancı basının da ilgisini çekmiş durumda.

SİYAH KOMBİNİYLE BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın uluslararası serüveni için Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes'da birbirinden iddialı kombinlerle bakışları üzerinde topladı.

Renk tercihini siyahtan yana kullanan Özdemir, abartısız ama iddialı tarzı yerli ve yabancı moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Cannes pozlarını sanal medyada paylaşan Özdemir'in post'ları yüz binlerce beğeni ve binlerce yorumla etkileşim rekoru kırdı.