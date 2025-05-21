Cannes'da Sinem Ünsal rüzgarı! Tercihi sosyal medyayı ikiye böldü

Alya karakteriyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti. Dünyaca ünlü bir marka ile Cannes’a giden Sinem Ünsal'ın tercih ettiği kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tercihini siyahtan yana kullanan ünlü oyuncu derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Birce Akalay ve Hande Erçel gibi farklı bir tarzla Cannes'da boy gösteren Sinem Ünsal'ı kimi çok beğenirken kimi ise belden aşağısını çok kötü buldu.

Yerleri süpüren fileli kısım ve bel detayını görenler "Bu ne çok kötü bir fikir", "Cannes'da bu sene kötü giyinme yarışması mı var?", "Tatlı bir kız ama elbise hiç olmamış", "Kendine bu çirkinliği neden yaptın ya olmuş mu bu elbise şimdi Allah aşkına" yorumlarında bulundu.