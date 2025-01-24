Canon'dan 410 MP Sensörü ile görüntüleme teknolojisinde devrim

Canon, 24,592 x 16,704 piksel çözünürlük sunan, 24K seviyesindeki dünyanın ilk 410 MP tam kare sensörünü duyurdu. Bu sensör, 8K çözünürlüğün 12 katı, HD’nin ise 198 katı çözünürlük sunarak kullanıcılara görüntüyü kırpıp büyütme imkânı tanıyor. Arka aydınlatmalı ve yığma yapıya sahip bu sensör, saniyede 3.280 MP okuma hızıyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji, 410 MP çözünürlükte 8 fps çekim yaparken, piksel gruplama ile çözünürlüğü 100 MP’ye düşürerek 24 fps’ye çıkabiliyor.

ENDÜSTRİYEL VE TIBBİ KULLANIM ALANLARI

Canon’un bu yeni sensörü tüketici kameraları için değil, daha çok gözetim, tıp ve endüstri alanlarına yönelik geliştirildi. Yüksek detay seviyeleri ve kırpma olanakları sayesinde özellikle hassas görüntüleme gereksinimlerinde büyük bir potansiyel taşıyor.

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CANON’UN TEKNOLOJİ YARIŞI

Canon, bu sensörle sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Sony’nin 2024’te tanıttığı 247 MP orta format sensörünü geride bırakan Canon, tam kare kameralar için en iyi çözünürlük olan 61 MP’yi de gölgede bıraktı. Ayrıca Canon’un EOS R5 Mark II modeliyle sunduğu yüzde 400 oranında görüntü büyütme özelliği, 45 MP’den 180 MP’ye kadar çıkabiliyor. Yeni sensörle bu teknolojinin birleşmesi durumunda teorik olarak 1,64 gigapiksel çözünürlüğe ulaşılması mümkün.

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ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Canon’un 410 MP sensörü, sadece çözünürlük anlamında değil, yüksek hız ve veri işleme kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Ancak bu devrim niteliğindeki teknolojinin tüketici pazarına inmesi şimdilik mümkün görünmüyor. Yine de, gelecekte bu teknolojinin bazı özelliklerinin tüketici cihazlarına yansıması bekleniyor.

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