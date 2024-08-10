Canopy Growth, birinci çeyrekte zarar açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canopy Growth, birinci çeyrekte zarar açıkladı

Kenevir firması Canopy Growth Corp., gelirinin azalması nedeniyle son çeyrekte bir önceki yıla göre daha büyük bir zarar bildirdi.

Kenevir üreticisi, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte şirkete atfedilebilen zararının 127,1 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,60 dolar olduğunu söyledi.

Şirketin 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin geliri, geçen yılın aynı çeyreğindeki 88,6 milyon dolara göre azalarak 75,8 milyon dolara geriledi.

Net gelir, büyük ölçüde elden çıkarılan işletmelerin etkisi nedeniyle 76,3 milyon dolardan 66,2 milyon dolara düştü.

Canopy Growth Corp faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi düzeltilmiş kazancının son çeyrekte 5,3 milyon dolar zarara ulaştığını, bir önceki yılın aynı döneminde ise 23 milyon dolar zarar edildiğini açıkladı.

Şirket bir yıl önce 38,1 milyon dolarlık veya seyreltilmiş hisse başına 69 sentlik zarar açıklamıştı.

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