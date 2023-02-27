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Gazeteci Recep Canpolat'tan maçlar seyircisiz oynatılsın diyen Bahçeli'ye karşı teklif

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Maçlar seyircisiz oynansın’ çıkışı sonrası gazeteci Recep Canpolat’tan karşı teklif geldi. Canpolat, “Benim teklifim ise stadyumlar yıkılmalı ve müsabakalar 5 sene ertelenmeli” dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:42
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Canpolat'tan maçlar seyircisiz oynatılsın diyen Bahçeli'ye karşı teklif

Gazeteci Recep Canpolat'tan maçlar seyircisiz oynatılsın diyen Bahçeli'ye karşı teklif
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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının ‘Hükümet istifa’ sloganları sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu protestolara tepki göstererek “Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Maçların seyircisiz oynanması için kulüp başkalarına çağrı yapan Bahçeli ayrıca Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

RECEP CANPOLAT’TAN BAHÇELİ’YE KARŞI TEKLİF

Maçların seyircisi oynanması çağrısı yapan Bahçeli’ye gazeteci Recep Canpolat’tan karşı teklif geldi. Canpolat, “Benim teklifim ise stadyumlar yıkılmalı ve müsabakalar 5 sene ertelenmeli” ifadelerini kullandı.

Recep Canpolat’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının “Hükümet İstifa” protestosuna  Devlet Bahçeli tepki göstererek, maçların gerekirse seyircisiz oynanmasını istemiş. Benim teklifim ise stadyumlar yıkılmalı ve müsabakalar 5 sene ertelenmeli. Olmadı vatandaş deve kuşu formatına bürünmeli.”

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