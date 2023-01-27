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Recep Canpolat'tan MHP'li Semih Yalçın'a zehir zemberek Sinan Ateş göndermesi

Gazeteci Recep Canpolat, MHP Genel Başkanı Semih Yalçın’a Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamaları nedeniyle zehir zemberek gönderme yaptı. Canpolat, ““Anlar mı? Zannetmiyorum, anlamaz… sabahtan akşama kadar makamında “it öldüren” yudumlayan bu hadsiz anlamaz” dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:30
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Canpolat'tan MHP'li Yalçın'a zehir zemberek Sinan Ateş göndermesi

Recep Canpolat'tan MHP'li Semih Yalçın'a zehir zemberek Sinan Ateş göndermesi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Sinan Ateş’in ailesi adına açıklama yapan Ateş’in eşi Ayşe Ateş sert bir açıklama yaptı.

Parti içi meselelerinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Ateş, "Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

SEMİH YALÇIN’A RECEP CANPOLAT’TAN SERT TEPKİ

Ayşe Ateş’in açıklamasını Twitter hesabından paylaşan gazeteci Recep Canpolat, Semih Yalçın’a tepki gösterdi. Canpolat’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Anlar mı? Zannetmiyorum, anlamaz… sabahtan akşama kadar makamında “it öldüren” yudumlayan bu hadsiz anlamaz… Kıymetli takipçiler Şehit Sinan Ateş’in muhterem eşi Ayşe Ateş’in açıklamasınız okuyunuz. RT edip, sizlerde paylaşınız…”

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