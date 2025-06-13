Cansel Elçin’den şoke eden ‘çıplak rol’ itirafı...

Kaynak: Haber Merkezi
Cansel Elçin’den şoke eden ‘çıplak rol’ itirafı...

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 'Hadi Anlat' programında konuştu. Programda çok konuşulacak açıklamalar kayda geçti.

'Adsız Aşıklar' dizisinde yer verilen çırılçıplak sahnesiyle gündem olan Elçin, 'Çıplak rol varsa, ilk bana geliyor çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı,' şeklinde konuştu.

Elçin, bu konuda eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın da şaşkınlık yaşadığını belirtti. "Eşim, 'Gördü, dedi ki, ‘Bu ne!’ Çıplak rolüm var orada,” diyerek, eşinin tepkisini esprili bir şekilde anlattı.

Zeynep Tuğçe Bayat ise esprili bir şekilde, "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" diyerek eşine destek verdi. 2020 yılında Cansel Elçin ile evlenen Zeynep Tuğçe Bayat, "Ben tanıdıkça âşık oldum aslında Cansel’e, o da aslında öyle. Bu kadar derin bir insan olduğunu bilmiyordum’’ şeklinde konuştu.

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