Cansel Özkan'dan bronz madalya

Kaynak: İHA
Cansel Özkan'dan bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Cansel Özkan, koparmada 91 kilogramlık kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’deki Arena Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 55 kiloda Cansel Özkan, koparmada 91 kilogramlık kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Silkme müsabakasında 109 kiloluk kaldırış gerçekleştiren Cansel Özkan dördüncü sırada yer alırken toplamda da elde ettiği 200 kiloluk derecesiyle beşinci oldu.

Aynı kiloda Burcu Alıcı ise koparmada 84, silkmede 100 toplamda ise 184 kiloluk derecelerle yarışmasını tamamladı.

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