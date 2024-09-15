Cansız bedenin profesöre ait olduğu ortaya çıktı. Çöpte elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cansız bedenin profesöre ait olduğu ortaya çıktı. Çöpte elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunmuştu

Mersin'de bir çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kişinin Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğu ortaya çıktı.

Mersin’de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

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Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.

profesor-elleri-ve-ayaklari-bagli-halde-390816-108415.jpgİhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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