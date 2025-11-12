2009 yılında izleyiciyi ekrana kitleyen senaryosuyla bir döneme damga vuran dizilerden birisi olan Ezel dizisinin oyuncu kadrosu da büyük beğeni toplamıştı. Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri özlü sözleriyle ikonikleşen ve hafızalara kazınan dizi karakterlerinden biri oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim yer almıştı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakteri de senaryonun kritik karakterlerinden biriydi. O dönemin en çok konuşulan dizi karakterlerinden biri olan Eyşan'ı canlandırırken Cansu Dere’nin sergilediği performans da çok konuşulmuştu.



12 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in belgeseli ‘’Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi’’ izleyici ile buluştu.

Rol arkadaşı Cansu Dere, usta oyuncu Tuncel Kurtiz ile bir anısını ilk kez o belgesel için verdiği röportajda paylaştı. Dere’nin anısını anlatırken duygulanması da dikkatlerden kaçmadı.



''O VİSKİSİ EVDE İKİ PARMAK KALDI, DURUYOR''



Dere son anısını şu sözlerle ifade etti;

Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. İçelim, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hala da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hala kucağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi...