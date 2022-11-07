7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli yıldız Cansu hedefini açıkladı

Milli yıldız Cansu hedefini açıkladı

Milli tekvandocu Cansu Özgüven, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:41
Takip Et

Cansu, milli formayla Malta'da 25-28 Kasım'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dereceye girebilmek için gece gündüz demiyor

Milli yıldız Cansu hedefini açıkladı
+
Aa
-

Tekvandoya annesinin teşvikiyle başlayan Özgüven, "Hedefim, milli formayla Avrupa'da ve dünyada başarılar elde etmek" dedi.

Cansu, 9 yıl önce annesinin teşvik etmesi sonucu ablası Nuray ile tekvandoya başladı. Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda elde ettiği başarılarla kendini gösteren 14 yaşındaki Cansu, milli takım seçmelerini de başarıyla geçerek ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Cansu, milli formayla Malta'da 25-28 Kasım'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dereceye girebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

"İlk kez milli takıma seçildim"

Cansu Özgüven, tekvandoya 5 yaşında annesinin teşvikiyle başladığını söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda çok sayıda yarışmaya katıldığını ve derece elde ettiğini anlatan Cansu, 2021'de İstanbul'da düzenlenen Türk Açık Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda 47 kiloda üçüncü olduğunu belirtti.

Cansu, bu yıl Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da 49 kiloda Türkiye ikinciliğini elde ettiğini aktardı.

Başarılarına yenisini eklemek için ablasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Cansu, son olarak milli takım seçmelerinde de rakiplerini yenerek ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını dile getirdi.

Cansu, yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, "9 yıldır bu sporu yapıyorum. Bugüne kadar çok sayıda Türkiye ve bölge derecelerim, il birinciliklerim var. İlk kez milli takıma seçildim. 25-28 Kasım'da Malta'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Hedefim, milli formayla Avrupa'da, dünyada başarılar elde etmek." diye konuştu.

Abla Nuray Özgüven de kardeşiyle tekvando partneri olmasının apayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Cansu'nun başarılarıyla gurur duyduğunu anlatan Nuray, kardeşi gibi başarılar elde edip milli formayı giymek için her gün birlikte antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.