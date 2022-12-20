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Hırsızlık şüphelisi kaçarken askeri alana girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yüzü kapalı bir hırsızlık şüphelisi, kaçarken askeri alana girdi. Ekipleri alarma geçiren olayda şüphelinin alana attığı çantası fünye ile patlatılırken, çantadan ise çaldığı kablolar çıktı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:02
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Çantası fünye ile patlatıldı. Hırsızlık şüphelisi kaçarken askeri alana girdi

Hırsızlık şüphelisi kaçarken askeri alana girdi
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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na gece saatlerinde yüzü kapalı bir kişi, demir korkuluklardan atlayarak girdi. Durumu fark eden polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheli şahıs ağaç altında saklanırken yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliğinin M.Ö. olduğu tespit edilirken, şahsın askeri alana attığı çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli ekip, çantayı fünye ile patlatırken, içinden M.Ö.'nün çaldığı kablolar çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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