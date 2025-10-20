Amazon Web Services (AWS) yaşanan büyük kesinti nedeniyle aralarında Snapchat, Roblox, Canva gibi servislere erişim sorunu yaşanıyor. Bazı bölgelerde Google'a da erişim sorunu yaşanıyor.

Servislerden yapılan çökme bildirimlerinin ardından sorunun Amazon Web Services (AWS) ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Amazon Web Services dünyada bulut servis sistemlerinin tekeli olarak öne çıkıyor.

Şirket, “birden fazla AWS hizmetinde artış gösteren hata oranları”nın yanı sıra gecikmelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Çöken siteler ise şunlar:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go, Shutterstock.

AMAZON WEB SERVİCES (AWS) NEDİR?

Amazon Web Services (AWS), dünya çapındaki veri merkezlerinden 200'den fazla tam özellikli hizmet sunan, dünyanın en kapsamlı ve yaygın olarak benimsenen bulut hizmeti olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Amazon'dan hizmet alan şirketlerde bu nedenle çökebiliyor.

Amazon'un geçtiğimiz bu servis aracılığıyla 108 milyar dolarlık gelir ettiği biliniyor.