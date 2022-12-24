Çanakkale’de yoğun sis

Çanakkale’nin Çan ilçesi ile Yenice ilçesi arasındaki karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Çan-Yenice karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyre devam etti.

Sis, öğle saatleri itibariyle etkisini kaybetmeye başladı.



(Kaynak: İHA)