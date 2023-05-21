Çapayla öldürülen kadının torunu ve arkadaşı tutuklandı

İzmir'de çapayla başına vurularak öldürülen kadının 15 yaşındaki torunu ve aynı yaştaki arkadaşı tutuklandı.

Çapayla öldürülen kadının torunu ve arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki Sevim Çetin'in başına çapayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı tutuklandı.

Torun E.Ç. (15) ile arkadaşı M.T.T. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Dün, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşayan Sevim Çetin ile torunu E.Ç. ve M.T.T. arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ç. ve arkadaşı M.T.T'nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düşmüştü.

Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirmiş, polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin'in cansız bedenini bulmuştu.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti Yaşam
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı Güncel
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu Yaşam
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz' Siyaset
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz'
Otomobille traktör çarpıştı Yaşam
Otomobille traktör çarpıştı
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf Güncel
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf