Capcom'un yeni kararı topluluğu ikiye böldü

Capcom’un aksiyon rol yapma oyunu Monster Hunter Wilds, PC oyuncu topluluğunda son günlerde tartışmaların merkezinde. Şirket, henüz resmi olarak sunulmayan oyun içeriğine çeşitli modlar aracılığıyla erken erişim sağlayan oyuncuları kalıcı olarak sistemden uzaklaştırmaya başladı.

Ban kararlarının odağında, Sakura etkinliği için hazırlanan özel kostüm ve Arch-Tempered Rey Dau isimli zırh seti gibi kozmetik içerikler yer alıyor. Bu öğeler oyunun verileri içinde bulunsa da, henüz resmi olarak yayımlanmamıştı. Capcom, bu tür içeriklerin mod yoluyla açılmasının kullanım koşullarını ihlal ettiğini açıkladı.

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Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yayınlanmamış içeriklerin izinsiz kullanımı veya elde edilmesi (örneğin zırhlar) kurallara aykırıdır. Title Update 1’in yayımlanmasıyla birlikte, bu kuralları ihlal eden hesaplar bugünden itibaren kademeli olarak askıya alınacaktır.

Capcom ayrıca, oyunculardan bu tür içeriklere erişen kullanıcıları bildirmelerini talep ediyor. Geliştirici ekip, kullanıcıların “oyun verilerini ve etkinlik geçmişlerini” izleyerek hesapları dikkatle incelediklerini ve gerektiğinde kalıcı yasaklama uyguladıklarını duyurdu. Şirket, yasaklamaların temel dayanağının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin 8. maddesi olduğunu belirtti.

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TOPLULUK İKİYE BÖLÜNDÜ

Capcom’un bu kararı oyuncu topluluğunda tartışmaları beraberinde getirdi. Bir kesim, adil rekabetin korunması adına bu kararları desteklerken, bir başka kesim mod kullanımının PC oyun kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu savunuyor. Bazı oyuncular, bu tür cezaların oyunu satın almış kullanıcıların haklarını gasp ettiğini öne sürüyor.

Steam üzerinden yaklaşık 30 bin aktif oyuncuya sahip olan Monster Hunter Wilds, PlayStation 5 kullanıcılarının da yüzde 73’ü tarafından tamamlanan hikâyesiyle ilgi görmeye devam ediyor.